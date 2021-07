Tour de France 2021 : les dernières étapes du 17 au 18 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 108ème édition du Tour de France touche à sa fin. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité samedi 17 & dimanche 18 juillet 2021 sur France 2 et France 3.

De Brest au Tourmalet, en passant par le Morvan et deux fois par le mont Ventoux, le Tour de France, dont le départ était initialement prévu à Copenhague, compte 21 étapes et près de 3 400 km à parcourir à travers 9 régions et 31 départements. Au-delà des aspects sportifs, le Tour de France, c’est aussi la découverte, l’histoire de France et l’exploration de magnifiques paysages.

Étape 20 Libourne > Saint-Emilion 30.8 km

L'écrin de prestigieux vignobles magnifiera la performance athlétique, inévitable rappel des images du chrono Bordeaux-Pauillac quand Fabian Cancellara, en 2010, avait devancé de 17 secondes Tony Martin. Et le suspense devrait être au rendez-vous, les contre-la-montre de fin de Tour ayant vocation à décider de l'attribution définitive du Maillot Jaune.

Samedi 17 juillet à partir de 12:55 sur France 3.

Étape 21 Chatou > Paris Champs-Élysées 108.4 km



Chatou est l'heureuse élue de ce quatrième départ consécutif de la dernière étape depuis le département des Yvelines qui l'accueillera encore au moins jusqu'en 2023. Les Yvelines terre d'élection du cyclisme, d'où Paris-Nice prend depuis dix ans son envol et qui sera le fief de la discipline (route, piste, VTT, BMX) pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Dimanche 18 juillet à partir de 15:00 sur France 2.

Source : letour.fr