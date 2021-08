Cyclisme : Le Grand Prix de Plouay à suivre sur France 3 les 29 & 30 août

France 3 vous propose de suivre en direct, le dimanche 29 et le lundi 30 août, les courses masculines et féminines de « la Reine des classiques bretonnes » : le Grand Prix de Plouay.

Dimanche 29 août à 14:55 sur France 3

85ème édition de la Bretagne Classic - Ouest-France

La formule en ligne sera reprise pour la sixième fois avec un parcours de 250 km menant jusqu'à la baie de Douarnenez. Avec plus de 4.000 mètres de dénivelé, le parcours passant par 29 communes promet de propulser en tête les hommes forts du moment. La mythique côte du Pont-Neuf servira une fois de plus de juge de paix final à deux kilomètres de la ligne d'arrivée.

Pour les 25 équipes au départ, il s'agira de succéder à l'Australien Michael Matthews, vainqueur en 2020.

Lundi 30 août à 14:40 sur France 3

20ème édition du Grand Prix Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit

Introduite en 2002 dans le programme des fêtes de Plouay, la course féminine est désormais l'une des plus anciennes du calendrier mondial du cyclisme féminin.

Cette année encore, les meilleures cyclistes du monde seront au rendez-vous pour tenter de succéder à la plus grande spécialiste de la classique plouaysienne, l'Anglaise Lizzie Deignan, lauréate à trois reprises, en 2015, 2017 et 2020. Elle détient le record absolu de victoires, hommes et femmes confondus.

Ce 20ème anniversaire sera aussi l'occasion de vivre la plus longue épreuve féminine jamais organisée en Bretagne. Les jeunes femmes auront 11 tours du circuit de Plouay à effectuer, soit 150 km et 2 321 mètres de dénivelé.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert seront aux commentaires des deux épreuves.