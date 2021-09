Paris-Roubaix : la 1ère édition Femmes & l'édition Hommes à suivre les 2 & 3 octobre sur France 3

France Télévisions propose de vivre en direct, les 2 et 3 octobre, la 1ère édition du Paris-Roubaix Femmes et la 118e édition du Paris-Roubaix Hommes.

Course féminine : le grand baptême du pavé

Samedi 2 octobre à partir de 15.15 sur France 3, france.tv et l'appli France TV Sport

Pour la première édition de Paris-Roubaix Femmes, le départ sera donné de Denain, pour un parcours de 116 kilomètres, comprenant 29,2 kilomètres de pavés répartis sur 17 secteurs. Vingt-quatre équipes représentant l’élite mondiale de la discipline ont été invitées à participer à cette grande première.

Elles sont prêtes. Les coureuses de l’élite du cyclisme ont longtemps regardé avec autant d’envie que d’admiration leurs collègues masculins se débattre et trembler sur les secteurs pavés de Paris-Roubaix. Le jour de leur entrée sur cette scène à part approche maintenant et aura pour cadre la commune nordiste de Denain. C’est après une vingtaine de kilomètres qu’elles seront confrontées à leurs premières difficultés et surtout en atteignant la commune de Hornaing. Il restera alors 86 kilomètres à parcourir et surtout deux secteurs classés au plus haut niveau de difficulté : Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l’Arbre, où se sont faits et défaits des destins de « Roubaisiens » à travers les générations. Cette année, les dames auront donc elles aussi le privilège de s’affronter sur ce terrain tellement inhospitalier, qui rend si savoureuse l’entrée sur le vélodrome de Roubaix.

Course masculine : les cadors au rendez-vous

Dimanche 3 octobre à partir de 10.50 sur France 3, france.tv et l'appli France TV Sport

La Reine des classiques s'élancera de Compiègne jusqu'au vélodrome de Roubaix, pour un total de 258 kilomètres, dont plus de 50 kilomètres incontournables et redoutés à travers les mythiques secteurs pavés de la Trouée d'Arenberg, de Mons-en-Pévèle ou encore du Carrefour de l'Arbre.

Au total, vingt-trois équipes, 19 WorldTeams et 4 ProTeams, seront au départ, parmi lesquelles les équipes françaises AG2R-Citroën, Groupama-FDJ, Cofidis, Delko, Total Direct Energie, Team Arkea-Samsic et Vital Concept-B&B Hotels.

Philippe Gilbert, vainqueur en 2019 à 36 ans et 283 jours, est devenu le deuxième vainqueur le plus âgé au XXIe siècle et le 9e coureur à remporter quatre monuments différents. Il aura cette année encore fort à faire face à Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), qui devraient être de la partie pour affronter les pavés. Parmi les autres coureurs attendus sur cette 118e édition, il y aura le champion de France Arnaud Démare, les vainqueurs des éditions 2017 et 2018 Greg Van Avermaet et Peter Sagan ou encore le Tricolore de la Deceuninck-Quick Step Florian Sénéchal, 6e de la dernière édition en 2019, qui seront de sérieux candidats à la victoire.

Le dispositif technique du Paris-Roubaix

France TV Sport continue sa politique d'innovation en mobilisant plusieurs équipages moto munis d'une caméra à technologie 4K qui permet la prise de vues ainsi que la diffusion en simultané des images de ralenti et de direct à vitesse réelle. France Télévisions prévoit un dispositif très ambitieux pour couvrir les courses puisque, au final, c'est 9 équipages motos et 2 hélicoptères qui seront au plus près des femmes et des hommes sur ce Paris-Roubaix.