Les championnats d'Europe de patinage artistique à suivre sur France Télévisions du 12 au 16 janvier 2022

Du 12 au 16 janvier 2022, France 3 et france.tv vous proposeront de vivre en direct les championnats d'Europe de patinage artistique qui se dérouleront à Tallinn en Estonie.

Deux ans après les derniers Championnats européens (l'édition 2020 prévue à Zagreb ayant été annulée en raison de la crise sanitaire), l’élite du patinage européen se retrouvera à Tallinn pour le premier rendez-vous international de l’année, avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

Côté Français, le meilleur espoir sera le couple Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde, quintuples champions d'Europe et détenteurs de sept titres nationaux, dont le dernier remporté le 18 décembre dernier. Ayant cédé leur première place au couple russe Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov aux derniers Championnats d'Europe à Graz en 2020, les Français comptent bien reprendre la tête du classement cette année, dans la catégorie danse. Les danseurs français Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud seront également présents pour représenter la France.

Dans les trois autres catégories représentées lors de ces Championnats d'Europe, Messieurs, Dames et Couples, ce sont les Russes qui restent les incontestables favoris.

Les Français seront tout de même bien représentés dans ces Championnats d'Europe avec, chez les Dames, la championne de France 2021 et 2022, Léa Serna. Chez les Hommes, ce sera Kevin Aymoz, quintuple champion de France, qui tentera de se hisser au plus haut niveau avant sa première participation aux Jeux Olympiques d'hiver, à Pékin. Les duos Coline Keriven et Noël-Antoine Pierre, ainsi que Camille et Pavel Kovalev, participeront quant à eux, à l'épreuve de couples sous le drapeau français.

Pour ne rien manquer de ces Championnats d’Europe, France Télévisions se mobilise à travers ses antennes et son offre numérique pour faire vivre tous les grands moments de la compétition.

Le programme :

Mercredi 12 janvier en direct sur france.tv et l'application France tv sport

10:25-16:00 : programme court - Hommes

17:00-17:30 : cérémonie d'ouverture

17:45-21:00 : programme court en couple

Jeudi 13 janvier en direct sur france.tv et l'application France tv sport

10:05-15:55 : programme court - Femmes

18:00-21:15 : programme libre en couple

Vendredi 14 janvier en direct sur france.tv et l'application France tv sport

11:00-15:55 : danse sur glace

17:00-21:15 : programme libre - Hommes

Samedi 15 janvier en direct sur France 3, france.tv et l'application France tv sport

A partir de 15:15 – Danse sur glace, programme libre sur France 3

Puis, de 17:00 à 21:15 : programme libre - Femmes sur france.tv et l'application France tv sport

Dimanche 16 janvier en direct sur France 3, france.tv et l'application France tv sport

A partir de 15:15 – Gala de clôture en direct et les meilleurs moments de ces championnats

Les commentaires sur France 3 seront assurés par Nelson Monfort, Philippe Candeloro et Annick Dumont.