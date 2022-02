Cyclisme : Paris-Nice, la 80ème édition à suivre en direct sur France 3 du 6 au 13 mars

Du 6 au 13 mars, France 3 retransmettra en direct la course Paris-Nice qui ouvre la saison cyclisme 2022 et qui fête cette année sa 80ème édition.

La course du Paris-Nice, première compétition de l’année en cyclisme sur route, sur France 3, est extrêmement attendue et permettra de retrouver les meilleures équipes du peloton international.

La course, qui fêtera en mars sa 80e édition, a trouvé le juste équilibre et s’emploie à le conserver jalousement en le peaufinant chaque année. Si le Paris-Nice a jadis eu des scrupules à tester trop durement les coureurs en début de saison, elle n’hésite plus aujourd’hui à leur proposer un menu aussi varié qu’équilibré et il y en aura une fois de plus pour tous les goûts, même les plus affirmés, entre Mantes-la-Ville et la promenade des Anglais.

Ce parcours 2022 a su glisser de la nouveauté à chaque coin de route pour rendre la course aussi palpitante qu’elle l’a été ces dernières années.

Des premières étapes piégeuses, favorables tout autant aux grands sprints massifs qu’aux bordures, un contre-la-montre technique et ramassé à Montluçon, qui n’assommera pas la course, une somptueuse étape ardéchoise de milieu de semaine, agrémentée de 3 350 mètres de dénivelé positif, une course de côte alléchante jusqu’au col de Turini la veille de l’arrivée, un col d’Èze revisité, gravi par un versant inédit avant la descente sur Nice… sans oublier un passage presque inédit dans la Creuse, seulement visitée par Paris-Nice en 1996. Voilà de quoi aiguiser l’appétit de tous ceux qui rêvent de succéder à Maximilian Schachmann, lauréat des deux dernières éditions.

La course à suivre en direct sur France 3 :

Dimanche 06/03 à partir de 15:15

à partir de 15:15 Du lundi 07/03 au vendredi 11/03 à partir de 14:40

à partir de 14:40 Samedi 12/03 à partir de 13:30

à partir de 13:30 Dimanche 13/03 à partir de 15:15

Au commentaires : Alexandre Pasteur et Nicolas Geay.

Consultants : Marion Rousse et Laurent Jalabert.

Sur la moto : Thomas Voeckler.