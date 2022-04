Rugby : un week-end exceptionnel avec 6 matches à suivre sur France Télévisions les 9 & 10 avril

Samedi 9 et dimanche 10 avril, France Télévisions vous propose un week-end de rugby exceptionnel avec six matches à suivre en direct sur France.tv, France 2 et France 4.

Après un Tournoi des Six Nations mémorable, marqué par la belle épopée des Bleus, France Télévisions poursuit, dans cette dynamique, le Tournoi des Six Nations Féminin, (à suivre en direct et en exclusivité jusqu'au 30 avril) ainsi que la suite des coupes d'Europe : Champions Cup (8èmes de finale) et Challenge Cup (5e journée).

C'est un week-end exceptionnel, qui attend les amoureux du ballon ovale avec six matches à vivre sur France.tv, France 2 et France 4.

Samedi 9 avril

Stade Toulousain vs Ulster Rugby, en direct sur France 2, à partir de 16:05 (8e de finale, Aller / Champions Cup). Commentaires : Matthieu Lartot, Dimitri Yachvili et Cécile Grès.

Angleterre vs Pays de Galles, en direct sur France.tv, à partir de 17:45 (Tournoi des Six Nations Féminin). Commentaires : Benoit Durand et Marie Sempéré.

Biarritz Olympique vs RC Toulon, en direct sur France 4, à partir de 20:50 (5e journée / Epcr Challenge Cup). Commentaires : Laurent Bellet et Imanol Harinordoquy.

Dimanche 10 avril

Ecosse vs France, en direct sur France 2, à partir de 13:50 (Tournoi des Six Nations Féminin). Commentaires : Jean Abeilhou, Laura Di Muzio et Inès Hirigoyen.

ASM Clermont Auvergne vs Leicester Tigers, en direct sur France 2, à partir de 16:05 (8e de finale, Aller / Champions Cup). Commentaires : Matthieu Lartot, Dimitri Yachvili et Cécile Grès.

Irlande vs Italie, en direct sur France.tv, à partir de 18:00 (Tournoi des Six Nations Féminin). Commentaires : Benoit Durand et Marie Sempéré.

Ces six rencontres seront également disponibles en direct sur l'application France tv sport.

A noter également la rediffusion sur France 4 samedi 9 avril à 19:40 du documentaire « Grand Chelem : une si longue attente ».