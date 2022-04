Patrick Mouratoglou rejoint France Télévisions en tant que consultant sur Roland-Garros

La direction des sports de France Télévisions annonce l’arrivée de Patrick Mouratoglou au sein de son équipe, pour commenter les matches de Roland-Garros 2022. Il apportera toute son expertise dès le 22 mai sur les antennes du Groupe.

Celui que l’on surnomme « The Coach » est aujourd’hui l’un des plus grands noms du tennis grâce à ses 31 titres et plus de 40 joueurs ayant atteint le top 100 mondial.

En 1996, Patrick Mouratoglou a lancé son académie et a notamment guidé Marcos Baghdats en 1999, ainsi que Pavlyuchenkova, Aravane Rezaï, Yanina Wickmayer et Laura Robson dans les années suivantes.

Il a par la suite accueilli Jérémy Chardy à la Mouratoglou Academy et a travaillé avec Grigor Dimitrov, l’aidant à atteindre le Top 50 ATP en seulement 5 mois.

En 2012, Patrick a commencé sa collaboration avec Serena Williams. Au cours des 10 années suivantes, ils ont remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques et 10 titres du Grand Chelem.

Tout récemment, Patrick Mouratoglou a commencé un nouveau chapitre dans sa carrière en tant que coach de l’ancienne numéro 1 mondiale Simona Halep, avec comme objectif d’ajouter des titres du Grand Chelem à son palmarès.

À travers son académie, Patrick Mouratoglou a également assumé le rôle de mentor auprès de jeunes étoiles du tennis tels que Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff et Holger Rune.