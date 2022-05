Roland-Garros 2022 à suivre du 22 mai au 5 juin sur France Télévisions : le dispositif complet

Le tournoi de Roland-Garros revient Porte d’Auteuil dès le 22 mai pour le plus grand bonheur des amoureux du tennis. Découvrez le dispositif de France Télévisions pour la couverture de la quinzaine.

France Télévisions, partenaire historique du Tournoi, mobilise une nouvelle fois toutes ses antennes, dans l'Hexagone et en Outre-mer, et sa plateforme digitale pour offrir aux Français une couverture exceptionnelle du plus grand tournoi de tennis sur terre battue, encore et toujours plus de directs en clair avec une prise d’antenne dès 11 heures du matin pour aller jusqu’au bout du dernier match de la journée.

Les fans inconditionnels de tennis pourront également suivre en direct, dès le 16 mai, l’intégralité des qualifications sur la plateforme France TV, ainsi que sur l’application France TV Sport, grâce au dispositif « Multicourt ».

Une équipe éditoriale d'experts avec de nouveaux consultants

Laurent Luyat sera en plateau depuis la terrasse du court Philippe-Chatrier avec, à ses côtés, les consultants France TV Sport : Mary Pierce, Michaël Llodra, Justine Henin et les deux nouveaux consultants : Patrick Mouratoglou et Michaël Jeremiasz.

Les commentaires seront assurés par Fabien Lévêque, Matthieu Lartot, Benoît Durand et Inès Lagdiri-Nastasi, accompagnés de ces mêmes consultants. Nelson Monfort sera, quant à lui, au bord des courts pour recueillir les réactions des joueurs et des joueuses.

Les magazines

Durant toute la quinzaine à 20:50 (du lundi au vendredi) et à 20:15 (le samedi) sur France 3 :

Tout Le Sport, présenté par Cécile Grès (lundi au jeudi) et Marie Mamère (vendredi et samedi), pour suivre toute l’actualité sportive, suivi de Tout Le Sport Roland-Garros, pour recueillir toutes les réactions et revoir les plus beaux moments de la journée.

Stade 2, présenté par Laurent Luyat et Matthieu Lartot, les dimanches du tournoi (22, 29 mai et 5 juin) sur France 3, à partir de 20:05.

Sur france.tv et l'application France TV Sport

Les directs

Une offre complémentaire à celle de l'antenne sera proposée avec notamment une priorité à tous les matches des joueurs français, ainsi que les oppositions les plus attendues/inattendues. Les commentaires seront assurés par Corinne Boulloud, Hortense Leblanc et Apolline Merle, accompagnées des consultants Constance Sénac de Monsembernard, Marine Partaud et Stéphane Houdet.

Plateformes de diffusion

France.tv : offre vidéo : directs, replays et extraits

Franceinfo : offre article et data

France TV Sport : l’intégralité de l’offre vidéo, articles et data

Replay

Les principaux matches seront accessibles jusqu’à sept jours après la fin du tournoi.

Extraits

Les plus beaux extraits de la compétition seront accessibles sur france.tv (corner Roland-Garros).

Articles et data

Les articles de décryptage, le calendrier du tournoi et les résultats de la compétition seront accessibles sur la plateforme d'information franceinfo.

Réseaux sociaux

Extraits des Français (en priorité) ainsi que les grosses performances lors de chacune des journées (point exceptionnel ou fin de set).

Instagram : stories autour des matches du jours, posts + reels

: stories autour des matches du jours, posts + reels Facebook : publication des meilleurs extraits vidéo + publication des contenus « À voir absolument »

: publication des meilleurs extraits vidéo + publication des contenus « À voir absolument » Twitter : publication des extraits des matches

: publication des extraits des matches TikTok : contenu créé sur place + live

: contenu créé sur place + live YouTube / Dailymotion : publication de deux, trois résumés par jour et les meilleurs matches de la journée.

Programmation de la quinzaine sur France 2, France 3 et France 4 :