Rugby : France Télévisions diffuseur exclusif du Tournoi des Six Nations jusqu'en 2025

Le Six Nations Rugby et France Télévisions annoncent la confirmation de leur accord et prolongent leur partenariat jusqu’en 2025.

Dans la continuité de son partenariat actuel, France Télévisions a acquis les droits exclusifs de diffusion des quinze matchs du Tournoi des Six Nations et des quinze matchs du Tournoi des Six Nations féminin de 2023 à 2025 inclus.

France Télévisions a également acquis les droits exclusifs de diffusion des trois matchs du XV de France masculin de la Tournée d'Automne 2022, qui opposeront le récent vainqueur du Grand Chelem à l’Australie, à l’Afrique du Sud et au Japon.

Le Six Nations Rugby est l’organisme officiel organisateur du Tournoi des Six Nations et de la Tournée d'Automne.

Pour Laurent-Eric Le Lay, Directeur des sports France Télévisions : "Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre notre collaboration avec les Tournois des Six Nations masculin et féminin ainsi que la Tournée de cet automne. Grâce à cet accord, l’ensemble des français vont pouvoir continuer à regarder gratuitement les exploits des Equipes de France. Nos antennes et nos offres numériques seront mobilisées pour faire vivre l’ensemble des compétitions à travers les directs, résumés, interviews et reportages."

Pour Ben Morel, PDG du Six Nations Rugby "France Télévisions est un incroyable partenaire de longue date du Tournoi des Six Nations. J’ai hâte de poursuivre ce partenariat fructueux et de permettre à nos Tournois masculin et féminin d’atteindre des sommets encore plus élevés. En collaboration avec France Télévisions, le Six Nations Rugby s’engage à offrir aux fans de rugby français la meilleure couverture possible de nos Tournois, pour qu’ils puissent profiter du sport qu’ils aiment et continuer à vivre les moments inoubliables auxquels ils s’attendent."