Tour de France 2022 : les étapes du 9 au 15 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 109ème édition du Tour de France entre dans sa deuxième semaine et arrive aux pieds de la montagne. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 9 au vendredi 15 juillet 2022 sur France 2 et France 3.

Après le Grand Départ au Danemark, le peloton aura fort à faire dès son entrée sur le territoire national par le département du Nord, avec notamment une étape comportant des secteurs pavés, avant de mettre le cap sur l'Est du pays.

Étape 8 Dole > Lausanne 186,5 km

Les reliefs sélectionnés pour la traversée du Jura, précédant l’entrée en Suisse, n’ont pas vocation à départager les grimpeurs. Leur heure viendra. En revanche, une nouvelle montée courte et raide est offerte aux spécialistes des efforts violents : ce tremplin qui comprend un kilomètre jusqu'à 12 % de pente, mènera le plus puissant d’entre eux au succès sur les hauteurs de la « capitale olympique ».

Samedi 9 juillet à partir de 12:55 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 9 Aigle > Châtel Les Portes du Soleil 193 Km



La première réelle étape de montagne met un terme à une semaine exigeante. L’enchaînement concocté en Suisse placera les coureurs dans un nouveau rythme, sans toutefois les pousser à leur extrême limite. Un groupe d’échappés bien calibré pourrait tirer profit de cette entrée en douceur dans les Alpes. Dans le final, un homme fort pourrait faire la différence au Pas de Morgins pour plonger en vainqueur sur Châtel.

Dimanche 10 juillet à partir de 12:55 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 10 Morzine Les Porte du Soleil > Megève 148,5 Km

Au lendemain de la journée de repos, le parcours offre un décor de montagne à couper le souffle, bordant notamment le lac Léman avant de se diriger vers Megève. Le tracé serpente entre les vallées, reportant une explication entre costauds à la flamme rouge. La ligne d’arrivée est tracée sur l’altiport, comme lors du Critérium du Dauphiné 2020.

Mardi 12 juillet à partir partir de 12:58 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 11 Albertville Col du Granon > Serre-Chevalier 152 Km

Aucun prétendant au Maillot Jaune ne peut rater ce rendez-vous. Le condensé de difficultés alpestres débute par les lacets de Montvernier avant de franchir le col du Télégraphe puis le Galibier. Après avoir traversé Serre-Chevalier, il reste 10 kilomètres à plus de 9 % pour atteindre le col du Granon et ses 2 413 m qui furent pendant 25 ans le site d’arrivée le plus haut du Tour.

Mercredi 13 juillet à partir de 12:00 sur France 2, puis à 12:55 sur France 3 et 15:00 sur France 2.

Étape 12 Briançon > Alpe d'Huez 165,5 Km

Le clin d’œil à l’histoire rejoint ici la volonté de clôturer la bataille des Alpes sur un parcours taillé pour les grimpeurs les plus tranchants. Il s’agit de la réplique exacte du Briançon-Alpe d’Huez de 1986, avec au programme une nouvelle ascension du Galibier, puis la montée au col de la Croix de Fer, avant de s’expliquer sur les 21 virages menant à la station iséroise. Un bilan intermédiaire s’imposera à ce stade de la partie.

Jeudi 14 juillet à partir de 12:58 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 13 Bourg-d'Oisans > Saint-Étienne 192,6 Km

On peut tabler que chez les Verts, un épisode important pourrait se jouer dans la bataille pour le maillot du même ton. Le profil sans grandes aspérités permet théoriquement à des équipes mobilisées sur l’objectif d’une arrivée au sprint de mener à bien leur projet. Sur ce type d’étape, les échappés auront peu de marge de manœuvre… mais tous les espoirs leur sont permis.

Vendredi 15 juillet à partir de 12:58 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Source : letour.fr