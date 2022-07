Tour de France 2022 : les étapes du 16 au 24 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 109ème édition du Tour de France entre dans sa troisième et dernière semaine. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 16 au dimanche 24 juillet 2022 sur France 2 et France 3.

Au programme les dernières étapes de montagne, le contre-la-montre de fin de Tour et la traditionnelle arrivée à Paris sur les Champs-Élysées.

Étape 14 Saint-Étienne > Mende 192,5 km

On ne culmine jamais très haut, mais les efforts sont incessants pour rallier Saint-Étienne à Mende. Cette expédition à travers la Loire, la Haute-Loire et la Lozère incitera les baroudeurs les plus robustes à passer à l’action. Puis dans l’ascension de la Croix Neuve Montée Jalabert menant à l’aérodrome, c’est certainement un double combat qui se prépare : entre les échappés, et ensuite au sein du groupe des favoris.

Samedi 16 juillet à partir de 12:55 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 15 Rodez > Carcassonne 202,5 Km



La route de Carcassonne est souvent accidentée et les toboggans qui peuvent y mener favorisent les échappés. Mais cette fois-ci, le parcours a été conçu pour réserver cette journée aux équipes de sprinteurs. À condition toutefois qu’elles s’appliquent dans leur travail de contrôle des attaquants du jour, dont on peut toujours attendre une surprise.

Dimanche 17 juillet à partir de 12:55 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 16 Carcassonne > Foix 178,5 Km

L’entrée dans le massif pyrénéen pourrait sourire à des échappés… sous réserve de très bonnes dispositions montagnardes, bien entendu. Car pour espérer lever les bras à Foix, il faudra d’abord tenir le choc en montant au Port de Lers et ensuite faire la différence dans le Mur de Péguère. Des talents de descendeur ne seront pas trop pour plonger vers la préfecture de l’Ariège pendant une vingtaine de kilomètres.

Mardi 19 juillet à partir partir de 12:00 sur France 2, puis à 12:55 sur France 3 et 15:00 sur France 2.

Étape 17 Saint-Gaudens > Peyragudes 129,7 Km

Le programme est aussi somptueux pour les spectateurs qu’exigeant pour les leaders qui auront des positions à défendre. Après avoir franchi le col d’Aspin et la Hourquette d’Ancizan, des attaques pourraient être portées dès la montée au col d’Azet. Et dans le final, même les meilleurs grimpeurs sont susceptibles de flancher face aux pourcentages à encaisser vers l’altiport de Peyragudes… troisième piste d’envol vers le succès sur le Tour 2022 !

Mercredi 20 juillet à partir de 12:58 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 18 Lourdes > Hautacam 143,2 Km

La dernière explication de montagne, pensée sur un format dynamique, est aussi celle de tous les possibles. Défaillances, coups d'éclats et rebondissements en tous genres sont envisageables lorsqu’il s’agit d’enchaîner sans le moindre répit les ascensions aux cols d’Aubisque, de Spandelles, inédit sur le Tour, et enfin la montée d’Hautacam. Si les positions ne sont pas déjà figées, la grande bataille du Tour peut se jouer sur cet ultime acte pyrénéen.

Jeudi 21 juillet à partir de 13:21 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 19 Castelnau-Magnoac > Cahors 188,3 Km

Curieusement, après la traversée du Gers et du Tarn-et-Garonne, la visite dans le Lot est aussi un clin d’œil à la séquence d’ouverture du Tour : le château de Cayx, situé à proximité, appartient à la famille royale du Danemark. Parmi ses sujets roulant dans le peloton, il ne devrait pas manquer de sprinteurs potentiellement capables de briller à Cahors.

Vendredi 22 juillet à partir de 12:58 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 20 Lacapelle-Marival > Rocamadour 40,7 Km

La performance sur un contre-la-montre de fin de Tour, c’est toujours la recherche d’une alchimie entre l’état de fraîcheur après trois semaines de course, le degré de motivation dans l’optique d’une place à jouer au classement général et les capacités intrinsèques de chacun sur l’exercice solitaire. Il s’y ajoutera en 2022 un final hérissé de deux montées pour atteindre le promontoire de Rocamadour.

Samedi 23 juillet à partir de 12:55 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 21 Paris La Défense Arena > Paris Champs-Élysées 115,6 Km

Les Champs-Élysées, investis traditionnellement depuis 1975 pour la dernière étape du Tour de France, vivront cette fois-ci la double aventure d’une arrivée de prestige et d’un départ qui fera date dans l’histoire du sport féminin. En ouverture de la grande finale du sprint, c’est en effet la première étape de la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift qui sera disputée sur le circuit final tracé dans le cœur de Paris.

Dimanche 24 juillet à partir de 16:05 sur France 2.

Le départ Tour de France Femmes sera à suivre à partir de 13:20 sur France 2.

Source : letour.fr