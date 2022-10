Le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis diffusé en direct sur C8 dimanche 23 octobre 2022

Dimanche 23 octobre 2022 à partir de 21:00, C8 retransmettra en direct d'Austin (Texas) le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis.

Pour la 10ème fois de son histoire, le Circuits des Amériques accueille le Grand Prix des USA !

Véritable terre de Champions du Monde, Austin au Texas, n’a vu triompher sur son circuit que des pilotes ayant été titrés dans la discipline reine (à l’exception de Bottas en 2019).

Sur un tracé ultra spectaculaire et vallonné, Max Verstappen visera une 13e victoire cette saison, après avoir décroché son second titre de Champion du Monde lors du précédent Grand Prix au Japon. Austin sera l’occasion pour lui de célébrer et communier avec les quelques 400 000 spectateurs attendus.

Pour la place de 2nd au championnat, rien n’est joué : Ferrari et Charles Leclerc sont attendus au tournant alors qu’un petit point les sépare de la Red Bull de Sergio Perez.

Côté tricolore, Esteban Ocon voudra confirmer sa superbe performance du Japon où il a terminé quatrième avec son Alpine.