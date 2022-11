Rugby : Le test-match France / Australie diffusé en direct sur France 2 samedi 5 novembre 2022

Samedi 5 novembre 2022 à partir de 20:50, France 2 retransmettra en direct su Stade de France le premier test-match d'automne du XV de France qui affrontera l'Australie.

Le XV de France est de retour sur les antennes de France Télévisions !

France 2, la chaîne du rugby et de l'équipe de France, proposera l’ensemble des matchs de la Tournée d’automne.

Les hommes de Fabien Galthié, qui ont enchaîné dix victoires consécutives (tournée d'automne 2021, Tournoi des Six Nations et tournée estivale), sont les grands favoris de ce rendez-vous automnal.

Pour entamer cette nouvelle saison, ils défieront trois nations : l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon, soit trois rencontres qui s'annoncent haletantes et déterminantes à moins d'un an de la Coupe du monde de rugby.

Première rencontre ce samedi 5 novembre 2022 face à l'Australie. En pleine période d'incertitudes (quatre défaites en six matchs lors du récent championnat de l’hémisphère Sud), les Wallabies feront le déplacement en Europe avec un effectif renouvelé, marqué notamment par le retour du joueur de La Rochelle Will Skelton.

Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili commenteront ces trois rencontres, accompagnés de Cécile Grès, pour les interventions en bord de terrain.

Cédric Beaudou et Vincent Clerc présenteront, décrypteront, analyseront et débrieferont les enjeux de ces différents matchs.