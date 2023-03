Cyclisme : Paris-Roubaix à suivre en direct sur France 3 les 8 & 9 avril 2023

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2023, France Télévisions vous proposera de vivre en direct les éditions féminine et masculine de la course Paris-Roubaix et ses mythiques secteurs pavés.

Les commentaires de ces deux éditions seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert, accompagnés sur les motos par Thomas Voeckler et Nicolas Geay. Paris-Roubaix femmes, 3ème édition Samedi 8 avril 2023 à partir de 15:25 sur France 3 et france.tv Pour la 3ème édition de Paris-Roubaix femmes, la distance totale a été portée à 145,4 km (vs 124,7 km en 2022). Après la séquence rallongée autour du départ de Denain, les coureuses rejoindront l’itinéraire des hommes pour affronter un enchaînement identique de 17 secteurs pavés (29,2 km au cumul). En 2022, la course a été remportée par l'Italienne Elisa Longho-Borghini. La championne d'Italie avait mené un raid de 33 kilomètres en solitaire. Paris-Roubaix hommes Dimanche 9 avril à partir de 10:55 sur France 3 et france.tv La 120ème édition de Paris-Roubaix se jouera sur un parcours de 256,6 kilomètres tracé entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix, avec une distance totale de pavés de 54,5 km. Parmi les 29 secteurs au programme, celui d’Haspres fera son retour, presque 20 ans après sa dernière apparition sur la carte. En 2022, c'est le coureur néerlandais Dylan van Baarle qui s'était imposé, devançant sur la ligne d'arrivée au vélodrome de Roubaix le Belge Wout van Aert et le Suisse Stefan Küng.