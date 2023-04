Cyclisme : Liège-Bastogne-Liège sur France 3 & France 4 dimanche 23 avril 2023

Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des courses cyclistes belges et la dernière grande classique du printemps sera à vivre sur les antennes de France Télévisions dimanche 23 avril 2023.

France 3 et France 4 proposent de vivre, en direct, les courses femmes et hommes, de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des courses cyclistes belges et la dernière grande classique du printemps.

Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert.

La course féminine sera à suivre à partir de 11:30 sur France 4.

La course masculine sera à suivre à partir de 13:30 sur France.tv et à partir de 15:15 sur France 3.

Chez les hommes, l’aller-retour le plus célèbre du calendrier a pour habitude d'offrir un enchaînement redoutable d’ascensions raides et courtes qui donne son tempérament au final de Liège. Les noms de la Redoute, de la Roche-aux-Faucons ou de la très ancienne côte des Forges ont pris place dans le vocabulaire des connaisseurs, tout comme le triptyque des côtes de Wanne, de Stockeu et de la Haute-Levée, concentré sur une petite quinzaine de kilomètres et où l’essorage du peloton se précise sérieusement.

Quatre jours après la Flèche Wallonne, les candidates au titre sur « La Doyenne » s’élanceront pour la septième fois depuis Bastogne, sur un parcours qui épouse de plus en plus le trajet de la course masculine. En 2023, ce sont 130 kilomètres qui sont proposés en commun, comprenant donc le fameux triptyque, une découverte pour les femmes, avant le final mouvementé en direction de Liège.