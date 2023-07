Tour de France : les étapes du 15 au 23 juillet 2023 à suivre sur France 2 & France 3

La 110ème édition du Tour de France entre dans sa 3ème et dernière semaine. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 15 au dimanche 23 juillet 2023 sur France 2 et France 3.

Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, et plus encore : podiums, réactions, interviews, analyses…) sur France 2 et France 3 sans interruption grâce à la complémentarité de ces deux chaînes. France Télévisions se mobilise pour offrir aux téléspectateurs et à tous les passionnés de vélo les plus belles images et les plus grandes émotions du Tour de France grâce à la réalisation d'Anthony Forestier.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine de la France traversée par la course et de Benoît Durand, Nicolas Geay et Thomas Voeckler sur les motos, au plus près des coureurs.

Céline Rousseaux sera au plus près des coureurs avant le départ puis dans la zone protocole pour interviewer les vainqueurs d'étape et les porteurs de maillots à la desvente du podium.

Étape 14 Annemasse > Morzine Les Portes du Soleil 151,8 km

Le match se poursuit avec intensité entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, manifestement déterminé à se donner dans la chasse au Maillot Jaune, mais aussi à ménager le suspense. Hier après-midi, il a porté son attaque dans les 400 derniers mètres pour un bénéfice de 8 secondes au total, bonifications de la 3e place sur la ligne d’arrivée du Grand Colombier comprises. C’est bien dans une bataille à coups de secondes que sont engagés les deux grands favoris de l’édition 2023. Et le programme de la 14e étape entre Annemasse et Morzine leur fournit sur 151,8 kilomètres une scène propice à leurs débats. Le leader danois du classement général, avec un avantage global réduit à 9’’, a répété à plusieurs reprises que sa préférence allait aux profils présentant un enchaînement de cols. Il sera servi aujourd’hui, avec cinq ascensions répertoriées, dont les montées au col de la Ramaz (km 101,6) puis au col de Joux-Plane (hors-cat., km 139,8), où la confrontation devrait atteindre son climax. Les « jaune et noir » pourraient à nouveau prendre les commandes pour tenter d’affaiblir Pogacar et éventuellement essayer de donner un peu plus de marge à leur leader, pour peu qu’ils aient décidé de rompre aujourd’hui le cycle des offensives à petits profits… un scénario haletant pour le spectateur mais inconfortable dans la peau dune proie harcelée par un attaquant de la trempe du Slovène. L’un comme l’autre dévoileront par leur comportement leur niveau de confiance et de sérénité, dans la perspective de la grosse semaine de compétition qu’il leur reste pour se départager.

Samedi 15 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis 15:00 sur France 2.

Étape 15 Les Gets Les Portes du Soleil > Saint-Gervais Mont-Blanc 182,4 Km



En conclusion d’une fin de semaine exigeante, le décor est planté pour une explication entre leaders. La visite particulièrement rythmée de la Haute-Savoie emmènera les coureurs au col de la Forclaz de Montmin, puis à la Croix Fry et aux Aravis. Les coups les plus sévères seront probablement portés dans la montée finale au Bettex dans la côte des Amerands, où certains passages atteignent les 17 % de pente.

Dimanche 16 juillet à partir de 12:55 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 16 Passy > Combloux 22,4 Km

L’unique contre-la-montre de l’édition 2023 se caractérise à la fois par sa courte distance et par son profil avantageux pour les grimpeurs se sentant à l’aise dans l’exercice solitaire. La célèbre montée de Domancy étant au programme du jour. Pour autant, il s’agit d’une occasion pour celui qui s’élancera en jaune d’affirmer sa supériorité ou pour ses rivaux de lancer la reconquête susceptible de s’étaler sur toute la semaine.

Mardi 18 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 17 Saint-Gervais Mont-Blanc > Courchevel 165,7 Km

L’étape se présente comme un grand défi, avec plus de 5 000 mètres de dénivelé à encaisser ou à exploiter tout au long de la journée. Dans le final, il consistera notamment à revisiter l'impressionnant col de la Loze avant de plonger sur Courchevel où il restera à batailler sur la piste de l’altiport cabrée à 18 % de dénivelé.

Mercredi 19 juillet à partir de 12:00 sur France 2, puis à 12:55 sur France 3 et 15:00 sur France 2.

Étape 18 Moûtiers > Bourg-en-Bresse 184,9 Km

Il aura fallu de la détermination aux sprinteurs pour encaisser le choc du séjour alpestre du Tour. Ils en seront récompensés par une étape où le tracé évite les bosses et devrait faciliter leur retour au premier plan. Sur le dernier kilomètre en ligne droite, ils pourront retrouver les sensations de leur pointe de vitesse maximale.

Jeudi 20 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 19 Moirans-en-Montagne > Poligny 172,8 Km

L’étape serpente entre les nombreux lacs du Jura, sans chercher à s’aventurer sur les sommets du département. Ce n’est d’ailleurs pas la côte d’Ivory, située à une trentaine de kilomètres de l’arrivée, qui empêchera les sprinteurs de profiter d’une gigantesque piste de lancement : un peu plus de 8 kilomètres de ligne droite finale.

Vendredi 21 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 20 Belfort > Le Markstein Fellering 133,5 Km

Il reste à la veille de l’arrivée un menu alsacien susceptible de provoquer des indigestions, y compris sur ce format raccourci, où le cumul d’escalade atteint 3 600 m. Si le match pour le Maillot Jaune est encore ouvert, tout est possible : après le Ballon d’Alsace, il y aura des options pour lancer des assauts au col de la Croix des Moinats, un peu plus loin au col de Grosse Pierre puis à la Schlucht avant d’attaquer le Petit Ballon et le Platzerwasel… Terrain miné !

Samedi 22 juillet à partir de 13:25 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 21 Saint-Quentin-en-Yvelines > Paris Champs-Élysées 115,1 Km

C’est en forme olympique que devront se présenter les prétendants au dernier bouquet, sur un parcours dessiné en clin d’œil aux Jeux de Paris 2024, dont les épreuves de toutes les disciplines cyclistes se tiendront en grande partie dans les Yvelines. Les sprinteurs attendront le manège vertigineux des Champs-Élysées pour se mesurer.

Dimanche 23 juillet à partir de 16:05 sur France 2.

Source : letour.fr