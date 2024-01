Handball : la finale France / Danemark diffusée en direct sur TF1 dimanche 28 janvier 2024

En raison de la qualification de l'équipe de France de Handball en finale du Championnat d'Europe, TF1 modifie sa programmation dimanche 28 janvier 2024 afin de diffuser en direct cette finale.

Au terme d'un match plein de suspense face à la Suède, les Bleus ont décroché leur ticket pour la finale du Championnat d’Europe masculin de handball 2024.

Plus déterminés que jamais à ajouter un 4ème titre européen à leur palmarès, les Bleus champions olympiques en titre et vice-champions du monde devront s'imposer face aux Danois champions du monde en titre et vice-champions olympiques.

Un match au sommet, à quelques mois de JO que l'Equipe de France jouera à domicile.

Cette finale, à suivre en direct dimanche 28 janvier à partir de 17:30 sur TF1, sera commentée par Grégoire Margotton et Philippe Gardent, ancien joueur de l’équipe de France et actuel entraineur du Pays d’Aix Université Club.