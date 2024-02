Cyclisme : Paris-Nice à suivre sur France 3 du 3 au 10 mars 2024

Du 3 au 10 mars 2024, France 3 retransmettra l'édition 2024 de Paris-Nice, la course au soleil qui marque le top départ de la saison de cyclisme sur route pour France Télévisions.

La course Paris-Nice, synonyme du retour du printemps et véritable top départ de la saison de cyclisme sur route pour France Télévisions, est extrêmement attendue et permettra de retrouver les meilleures équipes du peloton international.

Pour la 15ème année consécutive, Paris-Nice s’élancera du département des Yvelines. Les Mureaux succèdent ainsi à La Verrière, d’où la course était partie l’an dernier. Un contre-la-montre par équipe (26,9 km à Auxerre) est à nouveau proposé, sur le format particulier expérimenté en mars dernier : le temps est pris sur le premier coureur de chaque formation. La carte de Paris-Nice replace le mont Brouilly et La Colle-sur-Loup au programme, deux arrivées ayant connu des annulations en 2016 et en 2023 à cause de la météo.

La course au soleil offre un avant-goût du prochain Tour de France lors du week-end final autour de Nice et prévoyant une arrivée inédite à Auron.

Les diffusions sur France 3 et france.tv :

Dimanche 3 mars 2024 à partir de 15:15.

Du lundi 4 mars 2024 au vendredi 8 mars 2024 à partir de 15:10

Samedi 9 mars 2024 à partir de 13;35

Dimanche 10 mars 2024 à partir 13:30

Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Thomas Voeckler sur la moto.