Tour de France 2024 : les étapes du 6 au au 12 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 111ème édition du Tour de France termine sa première semaine et entame la seconde. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 6 au vendredi 12 juillet 2024 sur France 2 et France 3.

Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, et plus encore : podiums, réactions, interviews, analyses…) sur France 2 et France 3 sans interruption grâce à la complémentarité de ces deux chaînes. France Télévisions se mobilise pour offrir aux téléspectateurs et à tous les passionnés de vélo les plus belles images et les plus grandes émotions du Tour de France grâce à la réalisation d'Anthony Forestier.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine de la France traversée par la course, et de Benoît Durand, Thomas Voeckler et Gaël Robic sur les motos, au plus près des coureurs.

Céline Rousseaux et Nicolas Geay seront au départ puis dans la zone protocole pour interviewer les vainqueurs d'étape et les porteurs de maillots à la descente du podium.

Étape 8 Semur-en-Auxois > Colombey-les-deux-Églises 183,4 km

Samedi 6 juillet 2024 à partir de 12:55 sur France 3.

Étape 9 Troyes > Troyes 199 Km



La première semaine du Tour s’achève sur une nouveauté : les chemins blancs, qui étaient déjà au programme sur les Strade Bianche ou Paris-Tours, font leur apparition sur la Grande Boucle. Le Tour de France Femmes avec Zwift avait inauguré ces chemins blancs de Champagne en 2022. Il y aura 14 secteurs dont 6 dans la partie finale pour un total de 32 km qui plongeront les coureurs dans la poussière et les cailloux.

Dimanche 7 juillet à partir de 12:55 sur France 3.

Étape 10 Orléans > Saint-Amand-Montrond 187,3 Km

En s’enfonçant dans la forêt de Sologne, il sera encore délicat de prévoir l’issue de cette journée dans laquelle la météo peut jouer un rôle majeur. Après avoir quitté Issoudun, le peloton se lancera sur des routes exposées aux vents latéraux qui ont déjà éparpillé les coureurs il y a une dizaine d’années. Avec trois changements de direction dans les 30 derniers kilomètres, les possibilités de coups de bordure sont réelles.

Mardi 9 juillet à partir de 12:55 sur France 3.

Étape 11 Évaux-les-Bains > Le Lioran 211 Km

Une seule étape s’attaque aux reliefs du Massif central, mais quelle étape ! Avec 4 350 mètres de dénivelé positif, les coureurs seront constamment en prise. Surtout, on monte crescendo dans la difficulté dans les 50 derniers kilomètres, avec un enchaînement de tous les dangers : la montée au col de Néronne, puis au Puy Mary Pas de Peyrol avec deux derniers kilomètres redoutables, avant d’attaquer le col de Pertus, le col de Font de Cère et la montée au Lioran. Autant de tremplins pour des grimpeurs de tempérament.

Mercredi 10 juillet à partir de 11:05 sur France 2.

Étape 12 Aurillac > Villeneuve-sur-Lot 203,6 Km

L’esthétisme des paysages du Cantal et du Lot ne fera pas oublier aux baroudeurs qu’il y a un coup à jouer. Le terrain y est en permanence vallonné, avec notamment la montée vers Rocamadour dans le sens inverse du chrono proposé en 2022. La deuxième partie se prête davantage à un travail de rapprochement organisé par les formations de sprinteurs. Mais sur des tracés similaires, les échappés avaient résisté lors des deux précédentes arrivées du Tour jugées à Villeneuve-sur-Lot.

Jeudi 11 juillet à partir de 12:00 sur France 2.

Étape 13 Agen > Pau 165,3 Km

Le Lot-et-Garonne offre de belles routes en balcon en début d’étape où la formation de l’échappée sera suivie de près par les équipes des sprinteurs qui auront étudié avec soin le parcours. Si elles ajustent correctement leur effort, elles ne seront pas surprises par les échappés du jour. Mais sur le terrain vallonné à l’approche du final, les côtes de Blachon ou de Simacourbe pourraient mettre en difficulté les finisseurs les moins à l’aise dans les bosses.

Vendredi 12 juillet à partir de 13:00 sur France 3.

Source : letour.fr