Coupe de France : Le 1/4 de finale Saint-Brieuc / Paris Saint-Germain diffusé en direct sur France 3 mercredi 26 février 2025

Mercredi 26 février 2025 à partir de 21:00, France 3 vous proposera de vivre en direct, le quart de finale qui opposera le Stade Briochin, Petit Poucet et club de National 2, au tenant du titre et favori de la compétition, le Paris Saint-Germain.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France nous promet une belle affiche entre deux clubs que tout oppose : le Stade Briochin, club de Saint-Brieuc, Petit Poucet et pensionnaire de National 2, face au Paris Saint-Germain, tenant du titre et grand favori de la compétition.

Après avoir éliminé Le Havre AC (L1), le FC Annecy (L2) et l'OGC Nice (L1) en huitièmes de finale, les Bretons du Stade Briochin s'apprêtent à relever le plus grand défi de leur carrière : affronter le Paris Saint-Germain d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Achraf Hakimi. De leur côté, les joueurs de la capitale poursuivent leur sans-faute à l’échelle nationale, après avoir éliminé Le Mans au tour précédent (0-2).

Une rencontre aux allures de duel entre David et Goliath, commentée par Fabien Lévêque et Loïc Rémy, avec Arnaud Mattéoli en bord de terrain.