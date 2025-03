Cyclisme : le départ de Paris-Nice en direct sur France 3 dimanche 9 mars 2025

Dimanche 9 mars 2025 à partir de 13:35, France 3 vous proposera de suivre en direct le départ de la 83ème édition de la course cycliste Paris-Nice.

La course Paris-Nice, synonyme de l'arrivée du printemps et véritable top départ de la saison de cyclisme sur route pour France Télévisions, est très attendue et permettra de retrouver pendant une semaine les meilleures équipes du peloton international.

Qui succédera au vainqueur de l'an dernier, l'Américain Matteo Jorgenson ?

Pour la 16ème année consécutive, le Paris-Nice s’élancera du département des Yvelines, plus précisément depuis Perray-en-Yvelines.

Tout au long de la semaine, les coureurs feront face à un parcours relevé, avec une montée en régime ponctuée de moments forts dans la sélection des prétendants au titre. Un contre-la-montre par équipe, signature du Paris-Nice, est proposé à l'occasion de la troisième étape, entre le circuit de Nevers Magny-Cours et le centre-ville de Nevers (28,4 km).

La première confrontation des grimpeurs aura lieu lors de la quatrième étape entre Vichy et La Loge des Gardes et son col de catégorie 1.

À noter également, une cinquième étape déterminante avec un final pour puncheur face au mur de Notre-Dame-de-Sciez.

La septième et avant-dernière étape devrait donner une tendance intéressante sur le porteur final du maillot jaune et blanc, avec le col de la Colmiane et la montée vers la station d'Auron.

Pour finir, une boucle de 119,9 km autour de Nice, comprenant le col de la Porte pour la première fois depuis 2010, en guise d'épilogue de cette édition 2025.

« La Course au soleil » prend des airs de répétition générale avant les classiques du printemps et offre un avant-goût du prochain Tour de France.

La course à suivre sur France 3 et france.tv

Dimanche 9 mars 2025, départ à partir de 13:35

Du lundi 10 au vendredi 14 mars 2025 à partir de 14:45

Samedi 15 mars 2025 à partir de 13:35

Dimanche 16 mars 2025 à partir de 15:25

Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés de Thomas Voeckler sur la moto.