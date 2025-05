Coupe de France : la finale PSG / Reims diffusée en direct sur France 2 samedi 24 mai 2025

Samedi 24 à partir de 21:00, France 2 vous proposera de suivre en direct la grande finale de la 108ème édition de la Coupe de France de football entre le PSG et Reims.

La finale de la Coupe de France fait cette année son retour dans son enceinte historique : le Stade de France.

Le Paris-Saint-Germain, grand habitué du rendez-vous, affronte le Stade de Reims, qui retrouve cette finale pour la première fois depuis près de 50 ans.

Le Stade de Reims, double vainqueur du trophée dans les années 1950, tentera de renouer avec son passé glorieux. Plus qu'un trophée supplémentaire dans une armoire historiquement bien garnie, cette victoire offrirait au club champenois une qualification en Europa League.

De son côté, le Paris-Saint-Germain de Luis Enrique fait figure de favori. Quasi invaincu en Championnat et toujours en lice dans la reine des compétitions, il est certain que les Parisiens donneront tout pour remporter leur seizième Coupe de France et décrocher un triplé encore jamais réalisé.

La rencontre sera commentée par Fabien Lévêque et Loïc Rémy, accompagné par Arnaud Matteoli en bord terrain.