Victoire du PSG : édition spéciale sur TF1 en direct des Champs-Élysées à partir de 16:00

Suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions, TF1 bouleverse ses programmes ce dimanche 1er juin 2025 et propose dès 16:00 une édition spéciale en direct des Champs-Élysées.

Après la victoire historique du PSG à Munich en Ligue des champions, la Direction de l'Information du Groupe TF1 propose ce dimanche après-midi une émission spéciale avec un dispositif exceptionnel pour faire partager à ses téléspectateurs la grande fête populaire organisée en l’honneur de nos champions d’Europe !

Tous les envoyés spéciaux du Groupe TF1 seront disposés autour de l’Arc de Triomphe et sur les Champs-Élysées pour suivre la grande parade des joueurs. Ils défileront sur des bus à impériale sur la plus belle avenue du monde, en présence d’un public très nombreux venu célébrer ses héros, et seront ensuite reçus à l’Élysée par le président de la République.

Les journalistes de TF1 et de LCI seront au plus près des joueurs et de leurs supporters, partout dans la capitale et jusqu’au Parc des Princes, pour fêter le sacre européen du Paris Saint-Germain.

À partir de 16:00, Anne-Claire Coudray et Bruce Toussaint feront vivre ce moment mythique dans l’histoire du sport français, une première pour le PSG, 32 ans après l’OM. Ils recevront en plateau de nombreux invités prestigieux : anciens joueurs et anciennes joueuses, personnalités du monde du football, fans emblématiques du club et spécialistes.