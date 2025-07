Tour de France : La 1ère étape à Lille Métropole en direct sur France 3 & France 2 samedi 5 juillet 2025

Ce samedi 5 juillet 2025 à partir de 12:55, France 3 vous proposera de suivre en direct le départ de la 112ème édition du Tour de France dont la première étape se déroule à Lille.

Cette étape marque le grand départ du Tour de France 2025, le troisième à Lille après 1960 et 1994, et le cinquième dans les Hauts-de-France (avec Roubaix 1969 et Dunkerque 2001)

Les coureurs vont s'élancer sur une boucle 184,9 kilomètres autour de Lille, traversant des communes comme Lens, Liévin, Béthune, Armentières, Lomme, Carvin et Cassel.

Trois ascensions de 4ème catégorie permettront d’attribuer les premiers points pour le maillot à pois (meilleur grimpeur) :

Côte de Notre-Dame-de-Lorette (km 41,2, 1 km à 7,6 %),

Côte de Cassel (km 106, 1,9 km à 3,6 %, par son versant pavé)

Mont Noir (km 139,7, 1,3 km à 6,4 %, à environ 40 km de l’arrivée).

Un sprint intermédiaire à La Motte-au-Bois.

Le parcours, bien que plat dans son ensemble, pourrait être animé par des baroudeurs cherchant à se disputer les points des ascensions ou par des équipes tentant de profiter du vent pour créer des écarts.

Cette étape est une aubaine pour les sprinteurs cherchant à endosser le premier maillot jaune.

À suivre dès 12:55 sur France 3, puis à partir de 14:50 sur France 2.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés de Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine des espaces traversés par la course, et de Benoît Durand, Thomas Voeckler et Gaël Robic sur les motos, au plus près des coureurs.