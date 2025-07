2ème étape du Tour de France 2025 de Lauwin-Planque à Boulogne-Sur-Mer en direct sur France 2

Ce dimanche 6 juillet 2025 à partir de 12:05, France 2 diffusera en direct la 2ème étape du Tour de France 2025 entre Lauwin-Planque et Boulogne-Sur-Mer.

Après une première étape plutôt plate, la 2ème étape de ce Tour de France 2025 d'une longueur de 209,1 km, marque un changement de décor avec un parcours plus vallonné, en particulier dans la seconde moitié de l'étape.

Le tracé peut être divisé en trois phases :

Première partie : Un mélange de routes plates et vallonnées à travers l'Artois.

Deuxième partie : Une approche de la Côte d'Opale avec une première difficulté répertoriée, la Côte de Cavron-Saint-Martin (4ème catégorie, environ 1 km à 6,9%), à plus de 100 km de l'arrivée.

Final explosif : Les 35 derniers kilomètres seront particulièrement tendus et décisifs, avec une succession de montées raides qui feront le tri dans le peloton.

Les principales ascensions de cette fin d'étape sont :

Côte du Haut Pichot (3ème catégorie, environ 1,1 km à 9,3%), dont le sommet se situe à environ 30 km de l'arrivée.





Côte de Saint-Étienne-au-Mont (3ème catégorie, environ 1 km à 10,2%), avec une section à 14%. Cette ascension est considérée comme la plus difficile du final et devrait éliminer les sprinters purs.





Côte d'Outreau (4ème catégorie, environ 800 mètres à 8,8%), juste après Saint-Étienne-au-Mont.

Le dernier kilomètre à Boulogne-sur-Mer est également en montée, avec une pente moyenne de 3,8% et un pic à 9% entre 700 et 550 mètres de la ligne d'arrivée.

Cette 2ème étape du Tour de France 2025 s'annonce comme un spectacle palpitant, avec une course ouverte et un final intense qui devrait voir les meilleurs puncheurs s'affronter pour la victoire et le maillot jaune.