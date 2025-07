3ème étape du Tour de France 2025 de Valenciennes à Dunkerque en direct sur France 3 & France 2

Ce lundi 7 juillet 2025 à partir de 12:05, France 3 & France 2 diffuseront en direct la 3ème étape du Tour de France 2025 entre Valenciennes et Dunkerque.

Il s'agit d'une étape classée plate, majoritairement propice aux sprinteurs, mais qui pourrait être animée par les conditions météorologiques.

Le parcours, d'une longueur de 178,3 km, se déroule intégralement dans les Hauts-de-France.

Bien que globalement plat, seul le Mont Cassel (4ème catégorie) est au programme. Il se situe à environ 30-35 kilomètres de l'arrivée et offre une petite difficulté de 2,4 km à 4,1%. Ce ne devrait pas être suffisant pour décourager les sprinteurs, mais il pourrait permettre à une échappée de prendre un peu d'avance ou d'étirer le peloton.

Un sprint intermédiaire est également prévu à Isbergues au kilomètre 118,2.

Un élément crucial de cette étape sera le vent. Étant donné que l'arrivée se fait à Dunkerque, sur la côte, le vent pourrait jouer un rôle significatif. Si un vent de côté souffle, des "bordures" pourraient se former et provoquer des cassures dans le peloton, rendant l'étape bien plus nerveuse et difficile pour certains sprinteurs ou même des favoris au classement général. Cependant, les prévisions actuelles indiquent plutôt un vent de face jusqu'à l'arrivée, ce qui limiterait le risque de bordures et favoriserait un sprint massif.