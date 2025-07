Euro Féminin : Le match Pologne / Suède diffusé sur TFX mardi 8 juillet 2025

Mardi 8 juillet 2025 à partir de 20:50, en direct du Swissporarena de Lucerne, TFX retransmettra en direct le match Pologne / Suède de l'Euro 2025 de football féminin.

Ce match s'annonce crucial pour les deux équipes dans leur parcours au sein du Groupe C, qui comprend également l'Allemagne et le Danemark.

En tant qu'ancienne lauréate et équipe expérimentée, la Suède visera une victoire pour consolider sa position dans le Groupe C et se rapprocher d'une qualification pour les quarts de finale. Une victoire lui permettrait de maintenir la pression sur l'Allemagne et de prendre une avance sur le Danemark et la Pologne.

La Pologne, qui participe à son premier Euro féminin de l'UEFA, aura à cœur de prouver sa valeur. Chaque point est crucial pour elle. Une victoire ou même un match nul contre une équipe de la stature de la Suède serait un résultat historique et un énorme coup de pouce pour ses chances de qualification. Cela lui permettrait de rester dans la course pour la phase à élimination directe.

La rencontre sera commentée par Julien Brun et Sabrina Delannoy.