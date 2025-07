Euro Féminin : Le match Italie / Espagne diffusé sur TMC vendredi 11 juillet 2025

Vendredi 11 juillet 2025 à partir de 20:50, en direct du Stadion Wankdorf à Berne en Suisse, TMC retransmettra en direct le match Espagne / Italie de l'Euro 2025 de football féminin.

Dans le groupe B, pour leur dernier match de poules, l'Italie affronte l'Espagne. Cette rencontre déterminera les qualifiées pour les quarts de finale.

Ce match est décisif pour la qualification. L’Espagne, avec 6 points, est presque assurée d’une place en quarts, tandis que l’Italie (4 points) doit éviter une défaite pour sécuriser sa position. Un résultat positif pour l’Italie pourrait bouleverser la hiérarchie du groupe.

Championne du monde 2023 et vainqueur de la Ligue des Nations féminine 2023/24, la Roja est favorite. Elle a démarré le tournoi en force avec une victoire écrasante 5-0 contre le Portugal et 6-2 face à la Belgique, confirmant son statut avec des joueuses comme Alexia Putellas, Aitana Bonmatí (double Ballon d'Or) et Salma Paralluelo. Une victoire ou un nul pourrait assurer leur première place dans le groupe.

Les Italiennes, entraînées par Andrea Soncin, ont montré de la solidité avec une victoire 1-0 contre la Belgique et un nul 1-1 face au Portugal. Une victoire contre l’Espagne est cruciale pour garantir leur qualification en quarts de finale, surtout après leur performance en Ligue des Nations.

La rencontre commentée par Julien Brun et Sabrina Delannoy.