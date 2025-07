Euro Féminin : Le match Suède / Allemagne diffusé sur TMC samedi 12 juillet 2025

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 20:50, TMC retransmettra en direct du Stadion Letzigrund de Zurich la rencontre entre la Suède et l'Allemagne dans le cadre de la 3ème journée du groupe C de l’Euro féminin 2025.

Les deux équipes, favorites du groupe C, se sont qualifiées pour les quarts de finale après leurs victoires respectives lors des deux premières journées (Suède 1-0 contre le Danemark et 2-0 contre la Pologne ; Allemagne 2-0 contre la Pologne et victoire contre le Danemark).

Ce match déterminera la première place du groupe. Une victoire dans ce choc permettrait à l’une ou l’autre équipe d’aborder les quarts avec un élan psychologique important.

La Suède a un léger avantage en termes de différence de buts, mais l’Allemagne, avec son historique de huit titres européens, reste une adversaire redoutable.

Une rencontre commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.