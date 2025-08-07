Rugby : le match préparatoire France / Angleterre diffusé sur France 4 samedi 9 août 2025

Samedi 9 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera le match de préparation à la Coupe du monde féminine de rugby entre la France et l'Angleterre.

En vue de la Coupe du monde qui se tiendra en Angleterre du 22 août au 27 septembre 2025, le XV de France s'offre un match de préparation de gala face au pays hôte.

La rencontre, qui se tiendra au stade Guy et André Boniface de Mont-de-Marsan, sera diffusée à partir de 21:00 sur France 4 et sur la plateforme france.tv.

En guise de répétition générale avant la Coupe du monde 2025, les Françaises s'offriront une revanche face aux Red Roses, quelques mois seulement après leur défaite frustrante lors du dernier tournoi des Six Nations.

Le coup d'envoi de ce match sonnera également celui d'une nouvelle campagne des Bleues à suivre sur les antennes de France Télévisions, diffuseur officiel de la Coupe du monde de rugby 2025.

La rencontre sera commentée par Marc Tamon et Safi N'Diaye.