Coupe du monde de rugby féminin : le match d'ouverture Angleterre / États-Unis sur France 3 vendredi 22 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 20 août 2025 252
Vendredi 22 août 2025 à partir de 20:20, France 3 diffusera en direct la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby féminine et enchaînera sur la première rencontre : Angleterre / États-Unis.

Diffuseur officiel, France Télévisions proposera sur ses antennes de suivre 12 rencontres tout au long de la compétition, dont deux matchs du XV de France, le match d'ouverture, deux quarts de finale et une demi-finale en exclusivité.

À cette occasion, France Télévisions déploie un dispositif à la hauteur de l'événement avec une équipe de journalistes et de consultants de grande qualité. Du début de la compétition jusqu'aux quarts de finale, les commentaires des matchs n'incluant pas l'équipe de France seront assurés par Marc Tamon, accompagné à tour de rôle par Safi N'Diaye et Caroline Drouin. Matthieu Lartot et Safi N'Diaye commenteront les matchs du XV de France, accompagnés en bord terrain de Raphaëlle Talbot et d'Hélène Macurdy, ainsi que ceux à l'issu de la phase de groupes.

Pour démarrer les festivités, France Télévisions proposera vendredi la diffusion en exclusivité du match d'ouverture qui opposera les Red Roses, à domicile, aux Eagles des États-Unis d'Amérique.

La rencontre, qui se tiendra au Stadium of Light de Sunderland, sera à suivre en direct à partir de 20:20 sur France 3 et sur france.tv.

Aux commentaires : Marc Tamon et Safi N'Diaye.

Dernière modification le mercredi, 20 août 2025 11:33
