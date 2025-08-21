recherche
Rugby : le match France / Italie diffusé en direct sur TF1 samedi 23 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 21 août 2025
Rugby : le match France / Italie diffusé en direct sur TF1 samedi 23 août 2025 (vidéo)

Samedi 23 août 2025 à 21:05, en direct andy Park d’Exeter, TF1 diffusera en direct le match France / Italie de la Coupe du monde de rugby féminine.

Diffuseur officiel de la Coupe du monde de rugby féminine 2025, le Groupe TF1 se mobilise en proposant aux téléspectateurs un dispositif exceptionnel.

Alors que les Françaises sont passées près de l'exploit lors du dernier Tournoi des VI Nations, elles sont plus déterminées que jamais à décrocher leur premier titre.

Pour leur entrée dans la compétition, les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz affronteront l'équipe d'Italie.

La rencontre sera commentée par Stefan Etcheverry et Marie Sempéré, avec Inès Hirigoyen.
