Le Match de Gala Nico Capone vs Redouane Bougheraba sur RMC Découverte samedi 6 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 5 septembre 2025 180
Samedi 6 septembre 2025 à partir de 20:10, RMC Découverte diffusera en direct un Match de Gala qui va opposer les équipes de Nico Capone et Redouane Bougheraba.

Le Stade de la Tuilière accueillera un événement unique et festif : un match de gala qui alliera sport et solidarité.

Sous la houlette de Nico Capone et Redouane Bougheraba, deux équipes de rêve, composées de stars du football, d'humoristes, de musiciens et de créateurs de contenu, s'affronteront pour la bonne cause.

Ce spectacle promet d'être bien plus qu'une simple rencontre sportive, avec un mélange explosif d'émotions, de rires et de moments inoubliables.

Préparez-vous pour une soirée dans laquelle l'engagement et le divertissement seront au rendez-vous.

