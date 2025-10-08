Le match France / Azerbaïdjan diffusé en direct sur TF1 vendredi 10 octobre 2025 (vidéo)

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20:35, TF1 diffusera le match qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde de football entre la France et l'Azerbaïdjan.

Après ses deux victoires face à l'Ukraine puis l'Islande lors des éliminatoires européens pour la Coupe du Monde de la Fifa 2026, la France rencontrera l'Azerbaïdjan en direct du Parc de Princes à Paris.

Une victoire face à l'Azerbaïdjan, considérée comme l'adversaire le plus faible du groupe, permettrait aux Bleus de prendre de l'avance sur leurs concurrents et de se rapprocher considérablement de la qualification directe pour le Mondial 2026, réservée au premier du groupe.

La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges.