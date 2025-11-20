recherche
Sport

Tournée d'automne 2025 : le match France / Australie sur TF1 samedi 22 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 20 novembre 2025 121
Tournée d'automne 2025 : le match France / Australie sur TF1 samedi 22 novembre 2025

Samedi 22 novembre 2025 à 21:00, TF1 diffusera en direct du Stade de France la rencontre de rugby entre la France et l'Australie.

À l'occasion des Quilter Nations Series dans lesquelles les équipes de l'hémisphère nord accueillent celles de l'hémisphère Sud, le XV de France va faire face à un nouveau défi : les Bleus affronteront l'Australie pour conclure leur tournée d'automne.

Les Wallabies voudront, tout comme le XV de France, conclure en beauté !

Ce classique du Rugby sera commenté en direct du Stade de France par Stefan Etcheverry et l'ancien international français et actuel directeur général du stade Français, Thomas Lombard.

Le duo sera accompagné de Christian Califano, en bord de terrain.
Dernière modification le jeudi, 20 novembre 2025 10:34
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les invités de &quot;Rendez-vous chez Cyril Lignac&quot; jeudi 20 novembre 2025 sur M6

Les invités de "Rendez-vous chez Cyril Lignac" jeudi 20 novembre 2025 sur M6

20 novembre 2025 - 10:05

Sur le même thème...

Tournée d'automne 2025 : le match France / Fidji sur TF1 samedi 15 novembre 2025

Tournée d'automne 2025 : le match France / Fidji sur TF1 samedi 15 novembre 2025

13 novembre 2025 - 14:21

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 23 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 23 novem…

19 novembre 2025 - 15:05 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...