Tournée d'automne 2025 : le match France / Australie sur TF1 samedi 22 novembre 2025

Samedi 22 novembre 2025 à 21:00, TF1 diffusera en direct du Stade de France la rencontre de rugby entre la France et l'Australie.

À l'occasion des Quilter Nations Series dans lesquelles les équipes de l'hémisphère nord accueillent celles de l'hémisphère Sud, le XV de France va faire face à un nouveau défi : les Bleus affronteront l'Australie pour conclure leur tournée d'automne.

Les Wallabies voudront, tout comme le XV de France, conclure en beauté !

Ce classique du Rugby sera commenté en direct du Stade de France par Stefan Etcheverry et l'ancien international français et actuel directeur général du stade Français, Thomas Lombard.

Le duo sera accompagné de Christian Califano, en bord de terrain.