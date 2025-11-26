recherche
Sport

Ligue des Nations féminine : le match France / Suède en direct sur France 4 vendredi 28 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 150
Ligue des Nations féminine : le match France / Suède en direct sur France 4 vendredi 28 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 21:00, France 4 diffusera en direct le match aller de la petite finale de la Ligue des Nations féminine entre la France et la Suède.

Les Bleues affrontent les Suédoises au stade Auguste-Delaune de Reims pour la troisième place de la Ligue des nations de l’UEFA 2025.

La rencontre, à suivre en direct à partir de 21:00, sera commentée par Fabien Lévêque et Louisa Necib, accompagnés en bord de terrain par Stéphane Lippert.

Après avoir échoué aux portes de la finale face à l'Allemagne, l’équipe de France féminine se tourne désormais vers la dernière étape de sa campagne en Ligue des Nations. Les Tricolores affronteront la Suède dans une double confrontation pour décrocher la troisième place de la compétition.

Le match retour également diffusé par France Télévisions aura lieu le mardi 2 décembre à 19:00, dans l’enceinte du 3Arena de Stockholm.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

"Enquête d'action" vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

26 novembre 2025 - 14:43

Sur le même thème...

Tournée d'automne 2025 : le match France / Australie sur TF1 samedi 22 novembre 2025

Tournée d'automne 2025 : le match France / Australie sur TF1 samedi 22 novembre 2025

20 novembre 2025 - 10:30

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...