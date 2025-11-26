Ligue des Nations féminine : le match France / Suède en direct sur France 4 vendredi 28 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 21:00, France 4 diffusera en direct le match aller de la petite finale de la Ligue des Nations féminine entre la France et la Suède.

Les Bleues affrontent les Suédoises au stade Auguste-Delaune de Reims pour la troisième place de la Ligue des nations de l’UEFA 2025.

La rencontre, à suivre en direct à partir de 21:00, sera commentée par Fabien Lévêque et Louisa Necib, accompagnés en bord de terrain par Stéphane Lippert.

Après avoir échoué aux portes de la finale face à l'Allemagne, l’équipe de France féminine se tourne désormais vers la dernière étape de sa campagne en Ligue des Nations. Les Tricolores affronteront la Suède dans une double confrontation pour décrocher la troisième place de la compétition.

Le match retour également diffusé par France Télévisions aura lieu le mardi 2 décembre à 19:00, dans l’enceinte du 3Arena de Stockholm.