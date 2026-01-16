La finale de la CAN : Maroc / Sénégal diffusée en direct sur M6 dimanche 18 janvier 2026

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 19:50, M6 vous proposera de suivre en direct, depuis le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Pays hôte de la compétition, le Maroc s’est qualifié pour la finale après sa victoire face au Nigeria lors d’une session de tirs aux buts explosive. Pour l’ultime rencontre de cette 35ème édition, les Lions de l’Atlas, emmenés par Achraf Hakimi, tenteront de décrocher le titre continental qu’ils espèrent depuis près de cinquante ans !

Face à la sélection marocaine : l’équipe du Sénégal, qui s’est imposée 1-0 face à l’équipe d’Égypte. Les Lions de la Teranga viseront un deuxième titre continental après l’avoir emporté pour la première fois il y a quatre ans, contre l’Égypte !

Quelle équipe succèdera à la Côte d’Ivoire, tenante du titre ?

La rencontre sera commentée par Xavier Domergue et Johan Djourou.