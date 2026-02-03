Tournoi des Six Nations : France / Irlande en direct sur France 2 jeudi 5 février 2026

Jeudi 5 février 2026 à partir de 20:40, France 2 diffusera en direct du Stade de France le match d'ouverture du Tournoi des Six Nations entre la France et l'Irlande.

Ce match France / Irlande d n'est pas une simple rencontre : c'est le choc d'ouverture du Tournoi des Six Nations 2026 et revêt des enjeux capitaux.

La France entre dans ce tournoi en tant que tenante du titre, après avoir remporté l'édition 2025 (marquée notamment par une victoire marquante à Dublin 42-27). L'enjeu est clair : affirmer sa domination dès la première minute pour viser un doublé, voire un Grand Chelem.

Pour l'Irlande, emmenée par son capitaine Caelan Doris, le XV du Trèfle a soif de revanche après sa défaite à domicile l'an passé et veut reprendre son trophée.

Matthieu Lartot, accompagné de Dimitri Yachvili, commentera la rencontre, accompagné d'Hélène Macurdy pour les interviews en bord de terrain.