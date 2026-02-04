La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 diffusée sur France 2 vendredi 6 février

Vendredi 6 février 2026 à partir de 19:45, France 2 diffusera en direct du stade San Siro de Milan la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver.

Contrairement aux éditions précédentes, la fête sera répartie sur plusieurs sites pour inclure tous les territoires hôtes :

Milan (Stade San Siro) sera le cœur de la cérémonie. Le mythique stade de football accueillera le spectacle principal, le défilé des nations et les discours officiels devant environ 60 000 spectateurs.

Cortina d'Ampezzo : Une cérémonie simultanée se tiendra sur la Piazza Dibona. Un écran géant permettra aux athlètes basés dans les montagnes de participer à distance.

Des événements auront également lieu à Livigno et Predazzo pour célébrer le coup d'envoi avec les communautés locales.

La cérémonie mettra en avant l'excellence italienne, de la mode à la musique classique. Seront présents le ténor Andrea Bocelli, la star de la pop Laura Pausini, la chanteuse américaine Mariah Carey, le pianiste Lang Lang, ainsi que le rappeur Ghali. Des acteurs comme Pierfrancesco Favino et Sabrina Impacciatore participeront à la narration, tandis que les danseurs de l'académie de La Scala de Milan assureront les tableaux chorégraphiques.

Une autre grande première : il y aura deux flammes olympiques. La première sera allumée à Milan sur l'Arco della Pace. La seconde s'embrasera simultanément à Cortina d'Ampezzo. Les vasques, inspirées par les dessins géométriques de Léonard de Vinci, resteront allumées dans les deux villes jusqu'au 22 février.

Pour commenter cette cérémonie, Matthieu Lartot, accompagné de Nathalie Péchalat, Alexandre Boyon et Raphaële Schapira, correspondante à Rome pour France Télévisions, seront présents en direct depuis le mythique stade San Siro à Milan, tandis que des journalistes et consultants seront mobilisés depuis différents sites olympiques pour faire vivre toute la ferveur de l'événement.