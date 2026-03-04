La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver diffusée sur France 2 vendredi 6 mars 2026

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 19:45, France 2 diffusera en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan-Cortina.

Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver délaissera les stades modernes pour s'installer au cœur d'un monument antique : l’Arène de Vérone.

Cet amphithéâtre romain, construit au Iᵉʳ siècle et célèbre pour ses festivals d'opéra, a été entièrement adapté pour garantir une accessibilité universelle, symbolisant l'union entre le patrimoine historique italien et l'inclusion moderne.

Sous la direction artistique de Filmmaster Group, la cérémonie s'articulera autour du thème « Life in Motion ». Ce concept célèbre la résilience et la capacité de transformation de l'être humain.

Miky Bionic, le premier DJ au monde doté d'une main bionique est annoncé pour une performance électrisante, illustrant parfaitement la fusion entre technologie et corps humain.

Le spectacle mettra en lumière l'art de vivre italien tout en portant un message fort sur le dépassement des barrières et des préjugés.

Plus de 600 athlètes, issus d'une quarantaine de délégations, traverseront l'arène. L'équipe de France, menée par sa chef de mission Marie Bochet, y sera particulièrement attendue après ses succès à Pékin.

Après un parcours symbolique ayant débuté à Stoke Mandeville (berceau des Paralympiques), la flamme entrera dans l'arène pour embraser la vasque, marquant l'ouverture officielle par le président italien Sergio Mattarella.

La cérémonie sera commentée en direct par Cécile Grès, Alexandre Boyon et Marie Bochet, cheffe de la délégation française.