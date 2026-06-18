Coupe du Monde : Allemagne / Côte d'Ivoire en direct sur M6 samedi 20 juin 2026

Samedi 20 juin 2026 à 21:50, en direct du Toronto Stadium, M6 diffusera en direct le match de Coupe du Monde qui opposera l'Allemagne à la Côte d'Ivoire.

La deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde 2026 propose une affiche particulièrement séduisante entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire. Vainqueurs lors de leur entrée en lice, les deux sélections se disputent déjà une place de leader et pourraient faire un grand pas vers les seizièmes de finale en cas de succès.

La Mannschaft a frappé fort lors de la première journée en écrasant Curaçao sur le score de 7-1. Impressionnants offensivement, les Allemands ont confirmé leur statut de favoris du groupe grâce à une prestation aboutie. Portée par une génération talentueuse et ambitieuse, la sélection allemande entend poursuivre sur sa lancée et valider rapidement sa qualification pour la phase à élimination directe.

Face à elle se dressera une équipe ivoirienne en pleine confiance. Les Éléphants ont parfaitement négocié leur entrée dans le tournoi en s’imposant 1-0 face à l’Équateur au terme d’un match maîtrisé défensivement. Solides, disciplinés et capables de se projeter rapidement vers l’avant, les Ivoiriens ont démontré qu’ils possédaient les armes pour rivaliser avec les meilleures nations de la compétition.

Cette confrontation pourrait déjà être décisive dans la course à la première place du groupe E. Avec trois points chacun avant cette deuxième journée, Allemands et Ivoiriens savent qu’une victoire leur offrirait une position idéale avant l’ultime rencontre de la phase de groupes. Dans une poule également composée de l’Équateur et de Curaçao, le vainqueur de ce choc prendra une sérieuse option sur la qualification.