Coupe du monde : La demi-finale Angleterre / Argentine diffusée sur M6 mercredi 15 juillet 2026

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 20:50, en direct du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, M6 diffusera la seconde demi-finale de la Coupe du Monde de Football entre l'Angleterre et l'Argentine.

Cette affiche prestigieuse déterminera le deuxième finaliste de cette Coupe du Monde qui affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale opposant la France à l'Espagne.

Au fil de la compétition, les Anglais ont confirmé leur solidité en éliminant successivement le Mexique puis la Norvège lors des phases à élimination directe.

De son côté, l'Argentine a poursuivi son parcours avec des succès contre l'Égypte puis la Suisse, s'offrant ainsi une nouvelle présence dans le dernier carré.

Entre la discipline tactique des Three Lions et le talent offensif de l'Albiceleste, cette demi-finale promet un duel équilibré et spectaculaire.