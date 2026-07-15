11ème étape du Tour de France mercredi 15 juillet 2026 : Vichy > Nevers sur France 2

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 13:40, France 2 vous proposera de suivre en direct la 11ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Vichy et Nevers.

Après les difficultés rencontrées dans le Massif central lors de la veille, le Tour de France retrouve un profil beaucoup plus favorable aux hommes rapides à l'occasion de sa 11ᵉ étape. Disputée entre Vichy (Allier) et Nevers (Nièvre), cette journée de 161,3 kilomètres constitue une véritable transition avant les prochaines grandes échéances montagneuses.

Le départ est donné depuis la célèbre ville thermale de Vichy, avant un parcours orienté vers le nord à travers les paysages du Bourbonnais puis de la Nièvre. Le tracé, globalement plat malgré quelques légères ondulations, ne présente aucune difficulté majeure susceptible de bouleverser le classement général. Les formations de sprinteurs devraient donc contrôler les éventuelles échappées afin de préparer une arrivée massive dans les rues de Nevers.

Si les baroudeurs tenteront certainement leur chance dès les premiers kilomètres, leurs ambitions risquent de se heurter à la volonté des équipes des meilleurs finisseurs. Le vent pourrait toutefois jouer un rôle stratégique sur certains secteurs découverts, obligeant les favoris à rester vigilants pour éviter toute cassure dans le peloton.

L'arrivée à Nevers promet un final rapide, idéal pour une explication entre les meilleurs sprinteurs du peloton. Le placement dans les derniers kilomètres sera déterminant, tout comme le travail des trains de lancement, capables de propulser leur leader dans les meilleures conditions.

Cette 11ᵉ étape apparaît ainsi comme une parenthèse de vitesse au cœur d'un Tour de France déjà exigeant. Si elle ne devrait pas provoquer de grands écarts entre les prétendants au maillot jaune, elle offre une occasion précieuse aux spécialistes des arrivées massives de décrocher une victoire d'étape prestigieuse avant le retour des grandes ascensions.

Le direct sur France 2

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.