Rugby : Argentine / Angleterre en direct sur TF1 samedi 18 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026, l'Argentine reçoit l'Angleterre pour la troisième journée du Nations Championship 2026, une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 21:00.

Cette affiche de prestige se disputera à l'Estadio Único Madre de Ciudades, à Santiago del Estero, dans le nord de l'Argentine.

Un duel de haut niveau entre les Pumas et le XV de la Rose

Chaque confrontation entre les Pumas et le XV de la Rose est un rendez-vous très attendu du rugby international. L'Argentine, portée par son public, tentera de faire respecter son terrain face à une sélection anglaise réputée pour sa puissance, sa discipline et son expérience des grandes compétitions.

Cette rencontre constitue la dernière journée de la tournée de juillet dans le cadre du Nations Championship, une compétition qui oppose les meilleures nations des hémisphères Nord et Sud. Chaque résultat compte dans la course au classement final.

L'Argentine veut confirmer à domicile

Devant leurs supporters, les Argentins chercheront à terminer cette série de juillet sur une victoire de prestige. Les Pumas disposent d'un collectif solide, capable de rivaliser avec les meilleures nations mondiales grâce à leur engagement physique, leur conquête et leur capacité à accélérer ballon en main.

L'Angleterre en quête d'un succès à l'extérieur

Le XV de la Rose abordera ce déplacement avec l'ambition de décrocher une victoire importante en Argentine. Habitués aux rendez-vous internationaux, les Anglais miseront sur leur organisation défensive, leur efficacité sur les phases statiques et leur expérience pour s'imposer dans un contexte toujours exigeant.

Entre deux grandes nations du rugby mondial, cette rencontre promet une opposition intense et spectaculaire. Dans une ambiance qui s'annonce électrique à Santiago del Estero, les supporters assisteront à l'un des matchs les plus attendus de cette journée du Nations Championship 2026.