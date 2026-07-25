20ème étape du Tour de France samedi 25 juillet 2026 : Le Bourg-d'Oisans > Alpe d'Huez sur France 2

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 11:00, France 2 vous proposera de suivre en direct la 20ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Le Bourg-d'Oisans et l'Alpe d'Huez

À la veille de l'arrivée finale sur les Champs-Élysées, le Tour de France 2026 s'offre une ultime journée de montagne spectaculaire avec une 20ᵉ étape reliant Le Bourg-d'Oisans à l'Alpe d'Huez. Longue de 170,9 kilomètres et cumulant près de 5 600 mètres de dénivelé positif, cette étape est annoncée comme la plus exigeante de cette édition. Elle pourrait bien bouleverser une dernière fois le classement général avant le dénouement à Paris.

Une étape reine au cœur des Alpes

Le peloton s'élancera du Bourg-d'Oisans pour un parcours entièrement consacré à la haute montagne. Dès les premiers kilomètres, les coureurs devront affronter les pentes du col de la Croix de Fer, avant d'enchaîner avec le col du Télégraphe puis le mythique col du Galibier, point culminant du Tour 2026. Après une longue descente, les organismes seront de nouveau mis à rude épreuve avec l'ascension du col de Sarenne, avant le retour vers l'Alpe d'Huez où sera jugée l'arrivée.

Le dernier grand rendez-vous des favoris

Cette avant-dernière étape représente la dernière occasion pour les prétendants au maillot jaune de renverser la hiérarchie. Les grimpeurs devront gérer leurs efforts avec précision sur un parcours qui ne laisse pratiquement aucun moment de répit. Les attaques lointaines, les stratégies d'équipe et la gestion de l'altitude pourraient faire toute la différence sur cette journée d'exception.

L'Alpe d'Huez, un final de légende

Lieu emblématique du cyclisme mondial, l'Alpe d'Huez accueille une nouvelle arrivée prestigieuse. Après avoir franchi certains des cols les plus mythiques des Alpes, les coureurs retrouveront l'atmosphère unique de cette montée historique, où des milliers de spectateurs sont attendus pour encourager les derniers survivants d'une étape qui s'annonce dantesque. La fatigue accumulée depuis trois semaines de course promet un final particulièrement intense.

Une étape décisive avant Paris

Avec son profil extrêmement montagneux et son dénivelé impressionnant, cette 20ᵉ étape pourrait offrir les derniers grands écarts du Tour de France 2026. Les écarts au classement général pourraient encore évoluer avant la traditionnelle étape finale vers Paris. Les amateurs de cyclisme peuvent s'attendre à une journée riche en rebondissements, où chaque attaque pourrait s'avérer déterminante dans la conquête du maillot jaune.

Le direct sur France Télévisions

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.