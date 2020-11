Inédit en clair à la télévision, le film “En eaux troubles” de Jon Turteltaub avec Jason Statham sera diffusé sur TF1 dimanche 22 novembre à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un sous-marin situé dans l'océan Pacifique, un groupe de scientifiques découvre l'existence du plus grand prédateur marin de tous les temps : le Megalodon. Ce requin préhistorique n'est plus censé exister et pourtant, son retour est désormais avéré et la vie des passagers du sous-marin est menacée.

Jonas Taylor, ancien capitaine de la Marine et plongeur expérimenté, décide d'affronter ce monstre des mers pour les sauver...