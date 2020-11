Le film “Justice League” à voir sur TF1 dimanche 13 décembre à 21:05

Inédit en clair à la télévision, le film “Justice League” avec Affleck sera diffusé sur TF1 dimanche 13 décembre à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

Inspiré par les actions altruites de Superman, Bruce Wayne demande à sa nouvelle partenaire, Diana Prince, de l'aider à combattre un terrible ennemi.

Batman et Wonder Woman ne s'arrêtent pas là ! Ils s'entourent d'une ligue de héros puissants, à savoir Aquaman, Cyborg et Flash pour les aider à éliminer une menace inédite qui pourrait anéantir la planète.

Cette union sera-t-elle suffisante pour faire front ?

Avec : Ben Affleck ( Batman / Bruce Wayne), Gal Gadot (Wonder Woman / Diana Prince), Jason Momoa (Aquaman / Arthur Curry), Henry Cavill (Superman / Clark Kent), Amy Adams (Loïs Lane).

Gal Gadot sera prochainement à l'affiche de Wonder Woman 1984 et Mort sur le Nil.

Ben Affleck reprendra son role de Bruce Wayne dans la mini-série Justice League ainsi que dans le film The Flash.

Jason Momoa sera à l'affiche de Dune de Denis Villeneuve.