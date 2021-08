Le cinéma fait sa rentrée sur France 3 avec une nouvelle case le vendredi soir à partir du 3 septembre

Le cinéma fera sa rentrée sur France 3 le 30 août avec désormais deux cases : le vendredi soir et toujours le lundi soir à partir de 21:05.

Lundi 30 août, à partir de 21:05, France 3 proposera deux films inédits à l’affiche, avec “Monsieur Je-sais-tout”, suivi de “Damien veut changer le monde”.

“Monsieur Je-sais-tout”

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot, 1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m, autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Avec : Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David, Jean-François Cayfrey, Caroline Silhol, Féodor Atkine, Christophe Bourseiller.

“Damien veut changer le monde”

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparaît brutalement, la fibre militante de cette famille s’éteint.

Vingt ans plus tard, Damien est devenu éducateur dans une école primaire. Pour sauver l’un de ses élèves d’une expulsion imminente, Damien renoue avec son passé et convainc Mélanie, redoutable avocate d’affaires, et son meilleur ami Rudy de l’accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se faire complètement dépasser ...

Avec : Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe, Camille Lellouche, Jessim Kas, Youssef Hadji, Bass Dhem, Remy Adriaens, Liliane Rovère, Patrick Chesnais

Vendredi 3 septembre, une nouvelle case cinéma fait fait son arrivée sur France 3 à partir de 21:05.

Au programme : le 17ème opus de James Bond, “Goldeneye” de Martin Campbell avec Pierce Brosnan, et le thriller “Hacker” de Michael Mann avec Chris Hemsworth et Viola Davis.