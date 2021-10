« Église : l’onde de choc » : soirée spéciale le 18 octobre sur France 2 avec Julian Bugier

Quelques jours après la publication par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) de l’accablant rapport Sauvé, France 2 propose une soirée spéciale, lundi 18 octobre à partir de 21:05.

A cette occasion, le film inédit de Francois Ozon “Grâce à Dieu” sera diffusé, il sera suivi d'un débat présenté par Julian Bugier.

21:05 “Grâce à Dieu”

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

Avec : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud.

23:30 Débat présenté par Julian Bugier

La publication du rapport sauvé sur les crimes sexuels commis au sein de l'Eglise catholique en France a provoqué une onde de choc.

Comment les victimes vont-elles obtenir réparation ? L'institution va-t-elle changer son organisation ? Secret de la confession, mariage des prêtres, place des femmes, réforme du droit canon : autour de Julian Bugier, les invités, victimes, clercs et spécialistes débattront de ce que l'Eglise doit faire pour sortir de la loi du silence.

Un débat préparé par Caroline Thébaud et proposé par la Direction de l'information.

En raison de cette nouvelle programmation liée à l’actualité, le téléfilm "Un homme parfait" sera reprogrammé ultérieurement ; le numéro inédit du magazine Affaires sensibles consacré à l’affaire Alstom sera quant à lui diffusé le lundi 25 octobre, en deuxième partie de soirée.