Hommage à Gaspard Ulliel ce soir sur Paris Première avec la diffusion de “Jacquou Le Croquant”

Ce mercredi 19 janvier, Paris Première bouleverse sa programmation pour rendre hommage à Gaspard Ulliel, décédé aujourd'hui suite à un accident de ski.

À 22:40, Paris Première diffusera le film “Jacquou Le Croquant” réalisé en 2007 par Laurent Boutonnat et Franck Moisnard.

L'histoire en quelques lignes...

1815. Jacquou, jeune paysan du Périgord, vit heureux avec ses parents. Par la faute d'un noble cruel et arrogant, le comte de Nansac, il devient orphelin et misérable.

Jurant de se venger, Jacquou va grandir et s'épanouir sous la protection du bon curé Bonal qui le recueille. Grâce à des amis sûrs et à Lina, une jeune fille patiente et lumineuse, il deviendra en quelques années un jeune homme déterminé et séduisant.

Il saura transformer son désir de vengeance en un combat contre l'injustice, et prouver qu'un simple croquant n'est pas dénué de grandeur.

Avec : Gaspard Ulliel, Marie-Josée Croze, Albert Dupontel.